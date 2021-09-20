stc تدشن حزمة من الخدمات الرقمية للقطاع غير الربحي مجاناً

من خلال منصة رقمية للاستدامة تشمل أكثر من 150 جمعية خيرية

دشنت stc باكورة خدماتها الرقمية التي توّفرها منصتها للاستدامة الرقمية للمنظمات غير الربحية مجاناً، والتي تتيح لها الاستفادة من الخدمات الرقمية للتطور والتوسع في خدماتها بما يدعم كفاءة عملها وفعالية أدائها، وذلك في إطار الجهود التي تعتمدها الشركة لتحقيق مبدأ الاستدامة، وتبني مبادرات مستديمة الأثر.

وتسعى stc من خلال هذه الخدمات التي تقدمها منصة الاستدامة إلى تمكين الجمعيات السعودية رقمياً، من خلال ابتكار برامج نوعية تدعم المسؤولية الاجتماعية وتحقق التنمية المستدامة، إضافة إلى إحداث التغيير والأثر الإيجابي من خلال تفعيل استثمار القدرات والامكانات والخبرات التي تمتلكها الشركة، وتزويد مختلف الجمعيات الموجودة في كافة مناطق المملكة بالحلول المتقدمة المعتمدة على التكنولوجيا.

وحددت stc احتياجات الجمعيات التقنية وعملت على توفيرها من خلال تقديم حزم رقمية، بحيث ستستهدف في المرحلة الأولى والتي تمتد حتى نهاية عام 2021 مايزيد على 150 جمعية جمعية في كافة مناطق المملكة. وتتضمن 9 خدمات نوعية تشمل على سبيل المثال لا الحصر بناء وقع كامل يخص الجمعيات، تطوير منصة لإدارة وبث المحاضرات الإلكترونية، وتوفير منصة إلكترونية متخصصة في تقديم خدمات الاستشارات لمساعدة الجمعيات على التواصل مع مستفيديها، إضافة إلى تطوير منصة لإدارة الدورات التدريبية الإلكترونية تساعد على زيادة الإثراء المعرفي والاستثمار الأمثل للمدربين المتخصصين ورفع كفاءة المنصات التعليمية.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشؤون stc المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل، "نسعى في stc إلى تعظيم الأثر الإيجابي على مجتمعنا، من أجل خلق قيمة مستدامة للأفراد، والمجتمع، والسعي لإثراء حياة الناس تقنياً.

ومن خلال هذه المنصة نؤكد على الدور الاستراتيجي التي تقوم به stc كممكن للتحول الرقمي في المملكة بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030، في التحول الرقمي وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من أقل من 1%ومن خلال هذه المنصة نؤكد على الدور الاستراتيجي التي تقوم به stc كممكن للتحول الرقمي في المملكة بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030، في التحول الرقمي وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من أقل من 1% ورفع نسبة المشاريع التي تتواءم مع أهداف التنمية.

وأضاف: "ركزت stc على دورها في استثمار قدراتها وإمكاناتها الرقمية بتوفير مجموعة من الحلول التي تستهدف رقمنة جميع الأعمال الإدارية والمالية والتشغيلية وتمكين منظمات القطاع غير الربحي تقنياً، بحيث تشمل الخدمات التي تقدمها stc على حزم متكاملة من الحلول التقنية المتقدمة المُمكنة للجمعيات والتي تدعمها في رفع كفاءة الأداء وجودة الأعمال المؤسساتية والاستخدام الأمثل للموارد، بما يحقق الهدف من تسخير التقنية لدعم وتعزيز المساهمة المجتمعية".

وتوفر منصة stc للاستدامة ثلاث خدمات رئيسية (برنامج التطوع، التبادل المعرفي، والتمكين التقني) والتي تدعم أهداف الشركة الاستراتيجية في تعزيز مبدأ الاستدامة باعتباره التزام أخلاقي، وقيم وأهداف، وجزء أصيل من ثقافة الشركة، لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة