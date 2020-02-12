الطائف.. "الميموني" يطلق مؤتمر الصيدلة الثالث ويكرم المتميزين

يستمر 3 أيام بمشاركة أكثر من 1200 ممارس

يطلق محافظ محافظة الطائف سعد بن مقبل الميموني غداً الخميس فعاليات مؤتمر الصيدلة في نسخته الثالثة، كما يدشن المعرض المصاحب بمشاركة 30 مستشفى من مختلف القطاعات، ويكرم الجهات والأفراد المتميزين في مجالات الرعاية الصيدلية.

هذا وينطلق المؤتمر والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام بمساهمة 20 متحدثاً من أبرز المهتمين والمختصين في مجالات الصيدلة وبحضور مدير الصحة بالطائف سعيد القحطاني وعدد من قيادات الصحة في مجال الصيدلة وبمشاركة أكثر من 1200 ممارس.

وتنفذ صحة الطائف هذا المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي بالشراكة مع الإدارة العامة للرعاية الصيدلانية بالوزارة عمدت إلى استقطاب العديد من الشركاء في القطاع العسكري والتجاري والمهتمين والمختصين لإثراء جلسات وفعاليات المؤتمر طيلة أيام من خلال عدد من الجلسات العلمية وأوراق العمل المتنوعة.

ومن المزمع أن يتخلل المؤتمر تكريم عدد من المستشفيات والمختصين الذين أثروا مجالات الصيدله بإسهاماتهم خلال الفترة الماضية في مختلف مناطق المملكة.

كما يسلط الضوء على مستقبل التخصصات الصيدلية وآخر المستجدات العلمية والتجارب المتنوعة من خلال عدد من الورش.

في الوقت الذي يقدم المؤتمر للمرة الأولى المسابقة الوطنية للتثقيف الدوائي لطلاب الصيدلة إلى جانب عدد من البرامج المتنوعة التي تحفز العاملين والمهتمين بهذا المجال.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كانت قد اعتمدت المؤتمر بـ 38 ساعة تعليم طبي مستمر.