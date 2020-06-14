ماليزيا تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة

بلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس 121.. والإصابات 8453 حالة

أعلنت ماليزيا اليوم الأحد تسجيل ثماني إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 8453 إصابة.

ووفق رويترز، أعلنت وزارة الصحة، وفاة واحدة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات من جراء الفيروس 121.

وكانت ماليزيا قد سجلت يوم السبت 43 إصابة جديدة بكورونا، إلى جانب وفاة واحدة.