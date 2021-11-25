مصر.. سائق شاحنة يُتوفى أثناء قيادتها ويدهس 17 كان ينتظرون في "طابور خبز"

نقل الحالات المصابة إلى المستشفى والسيطرة على الحريق الناجم عن اشتعال السيارة

أصيب 17 مواطنًا من أهالي مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية شمال شرق العاصمة المصرية؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل، أثناء انتظارهم صرف حصتهم من الخبز، أمام مخبز بلدي، حيث اصطدمت بهم السيارة واشتعلت النيران فيها.

ووفق ما أوردته "بوابة الأهرام"، تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بإصابة 17 مواطنًا من أهالي المدينة نفسها؛ جراء حادث تصادم سيارة نقل ثقيل.

وكشفت تحريات المباحث الأولية عن وفاة سائق السيارة بأزمة قلبية أثناء مروره بسيارة نقل ثقيل أمام مخبز بلدي وعدد من المحالّ التجارية بمدينة ديرب، واستمرت السيارة في السير العشوائي، حتى اصطدمت في مخبز بلدي، وعدد من المحالّ التجارية، مما أسفر عنه اشتعال النيران بالسيارة وإصابة الأهالي.

وقد نُقل المصابون للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والسيطرة على حريق السيارة.