"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي

استقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة

استقبل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركنغ.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

على جانب آخر استقبل الجبير سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة هوانج خاك حيث بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليمن محمد سعيد آل جابر في اللقاء الأول. ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين في اللقاء الثاني.