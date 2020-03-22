"العويران" يطالب بالاستماع لكلام الحكومة والبقاء في المنزل

قام بحلاقة شعره بنفسه رافضاً نصيحة صديقه

رفض لاعب الشباب (الدولي السابق) سعيد العويران مساعدة أحد أصدقائه بجلب حلاق خاص يقوم بحلاقة شعره في سكنه الخاص، حيث إن قراراً صدر قبل عدة أيام من الجهات الرسمية بإغلاق صالونات الحلاقة والمشاغل؛ حفاظاً على أفراد المجتمع من تفشي فيروس "كورونا".

وقام "العويران" من خلال مقطع فيديو بثه بحلاقة شعر رأسه بنفسه، موجهاً في ذات الوقت رسالة قال فيها: "لا بد أن نسمع كلام حكومتنا الرشيدة التي تطالب بالبقاء في المنزل؛ من أجل حمايتنا وحماية من نحب من انتقال وباء "كورونا" للآخرين، وأنا قمت بحلاقة شعر رأسي بنفسي، ولا حرج في ذلك".