مسؤول أمريكي: يجب الوقوف جنباً إلى جنب مع السعودية

شدد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكاً أمنياً رئيساً.

وأشار كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية في مؤتمر أن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما علاقات ثنائية طويلة الأمد مع السعودية.

ونقلت " رويترز " عن كوبر قوله " إنهم يضطلعون بقدر كبير من مهمة حماية المصالح الأمريكية والأفراد الأمريكيين ويتوجب علينا الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا خاصة عندما يكونون على الخطوط الأمامية ".