السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت

بعد عامَيْن من وصوله إلى السعودية

قال السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ عبر حسابه الشخصي في تويتر: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلُّم الثقافة السعودية".

وأضاف: "جالس أتعلم لبس البشت".

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10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 11:32 PM

بعد عامَيْن من وصوله إلى السعودية

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت

هادي العصيمي

الرياض

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قال السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ عبر حسابه الشخصي في تويتر: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلُّم الثقافة السعودية".

وأضاف: "جالس أتعلم لبس البشت".

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