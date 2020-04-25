بادرة طيبة.. فاعلة خير توفر 50 سلة رمضانية لأسر السجناء بجازان

بالتنسيق مع "تراحم".. تبرعت بـ 15 ألف ريال للتخفيف من معاناة المحتاجين

في إطار التفاعل المجتمعي مع أوضاع أسر السجناء بمنطقة جازان، بادرت فاعلة خير من مدينة جدة، بالتبرع بمبلغ خمسة عشر ألف ريال؛ لتوفير عدد من السلال الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مساهمة منها في التخفيف من معاناة هذه الأسر المحتاجة، في ظل الظروف الراهنة، بالتعاون والتنسيق مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وبحسب رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة؛ فإن هذا التبرع يغطي خمسين سلة يتم صرفها بموجب بطاقات ممغنطة؛ قيمة كل منها ثلاثمائة ريال + 10% إضافية مقدمة من أحد مراكز التسوق الشهيرة بالمنطقة المركزية بمدينة جازان التي جرى توقيع اتفاقية معها بهذا الشأن.