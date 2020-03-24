تعرف على أسرع حاسوب عملاق في العالم قد يوقف انتشار "كورونا"

في خبر سار وخطوة واعدة نحو تطوير لقاح فعّال مضاد للفيروس

تمكن أسرع حاسوب عملاق في العالم من تحديد المواد الكيميائية التي يمكن أن توقف انتشار فيروس "كورونا" وهي خطوة حاسمة نحو تطوير لقاح مضاد للفيروس الذي يهدد حياة الملايين بالعالم وينتشر انتشارًا سريعًا.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد أجرى «ساميت»، الكمبيوتر العملاق المملوك لشركة «آي بي إم» والمجهز بـ«دماغ الذكاء الصناعي»، 8 آلاف محاكاة لتحليل أي مركبات دوائية قد توقف الفيروس عن إصابة الخلايا المضيفة بشكل فعّال.

وحدد الكمبيوتر العملاق 77 من هذه المركبات، وقام بترتيبهم بناءً على مدى احتمالية تصديهم للفيروس، ما يعد خطوة واعدة نحو تطوير لقاح فعّال مضاد للفيروس.

وقال جيريمي سميث، مدير مختبر "أوك ريدج" الأمريكي الوطني، الذي قام بتطوير هذا الكمبيوتر في بيان "هذه النتائج لا تعني أننا وجدنا علاجًا للفيروس، لكنها يمكن أن تثري الدراسات المستقبلية. وهذه الدراسات ضرورية لإنشاء لقاح فعّال لـ(كورونا)".

وتم إنشاء «ساميت» بتكليف من وزارة الطاقة الأمريكية في عام 2014 بغرض «حل مشاكل العالم» حسب تصريح الوزارة في ذلك الوقت، وقد تمكن الكمبيوتر في السابق من تحديد أنماط في الأنظمة الخلوية تسبق مرض ألزهايمر، كما قام بتحليل الجينات التي تُسهم في إدمان المواد الأفيونية، كما نجح في التنبؤ بالطقس المتطرف بناءً على محاكاة المناخ.

ويمتلك الكمبيوتر قدرة على إجراء العمليات الحسابية المعقدة بسرعة تبلغ 200 كوادريليون في الثانية، ويعرف أيضًا بأنه أقوى مليون مرة من أسرع كمبيوتر محمول.

يُذكر أن مختبرات العالم بأسره تجري بحوثًا بوتيرة سريعة، لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص منذ ديسمبر الماضي، وأصبح المرض تحديًا لعلماء من اختصاصات عديدة، يسعى أصحابها لإيجاد دواء ينهي معاناة ملايين الذين يقبعون تحت الحجر الصحي في كثير من البلدان.