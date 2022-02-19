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"الصحة" تجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.. غدًا

بالأرقام.. انخفاض في إصابات "كورونا" في السعودية خلال أسبوع

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يجيب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي، غدًا الأحد خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة أسبوعيًّا لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19) عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا حول الجائحة.



كما يكشف عن المؤشرات الوبائية، وأبرز الإحصائيات الصحية، ويتحدث عن الأوضاع العالمية للجائحة، ومستجدات اللقاحات.



ولفتت وزارة الصحة إلى أنه يمكن المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".



يُشار إلى أن حالات كورونا بالسعودية شهدت خلال أسبوع تسجيل انخفاض في أعداد الحالات؛ إذ أعلنت وزارة الصحة يوم الأحد الماضي 13 فبراير تسجيل 2136 حالة، بينما سجلت يوم الاثنين 14 فبراير 2227 حالة، والثلاثاء 15 فبراير 1982 حالة، والأربعاء 16 فبراير 1793 حالة، والخميس 17 فبراير 1569 حالة، والجمعة 18 فبراير 1376، أما اليوم السبت 19 فبراير 2022 فتم تسجيل 997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 738331 حالة.