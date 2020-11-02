"شريم" مديراً للشؤون الإعلامية بإمارة الباحة

أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف سامي شريم مديرًا لادارة الشؤون الإعلامية بإمارة منطقة الباحة .

من جانبه رفع "شريم" شكره وتقديره لأمير الباحة على ثقته، داعياً الله العون والتوفيق وأن يكون عند حسن الظن قائلاً: "نجاحي هو نجاح جميع الزملاء والزميلات أصحاب الفكر والقلم والعمل الإعلامي الميداني".

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02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 03:41 PM

"شريم" مديراً للشؤون الإعلامية بإمارة الباحة

صحيفة سبق الإلكترونية

الباحة

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أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف سامي شريم مديرًا لادارة الشؤون الإعلامية بإمارة منطقة الباحة .

من جانبه رفع "شريم" شكره وتقديره لأمير الباحة على ثقته، داعياً الله العون والتوفيق وأن يكون عند حسن الظن قائلاً: "نجاحي هو نجاح جميع الزملاء والزميلات أصحاب الفكر والقلم والعمل الإعلامي الميداني".

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