"شريم" مديراً للشؤون الإعلامية بإمارة الباحة

أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف سامي شريم مديرًا لادارة الشؤون الإعلامية بإمارة منطقة الباحة .
من جانبه رفع "شريم" شكره وتقديره لأمير الباحة على ثقته، داعياً الله العون والتوفيق وأن يكون عند حسن الظن قائلاً: "نجاحي هو نجاح جميع الزملاء والزميلات أصحاب الفكر والقلم والعمل الإعلامي الميداني".
أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف سامي شريم مديرًا لادارة الشؤون الإعلامية بإمارة منطقة الباحة .
من جانبه رفع "شريم" شكره وتقديره لأمير الباحة على ثقته، داعياً الله العون والتوفيق وأن يكون عند حسن الظن قائلاً: "نجاحي هو نجاح جميع الزملاء والزميلات أصحاب الفكر والقلم والعمل الإعلامي الميداني".