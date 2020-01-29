سقوط 50 قتيلًا في مواجهات بين جماعات متناحرة في أفريقيا الوسطى

محافظ كوتو العليا: يصعب تقديم رقم دقيق عن عدد القتلى

أعلنت مصادر حكومية في أفريقيا الوسطى، أن مواجهات بين مسلحين للسيطرة على منطقة "بريا" شرق جمهورية أفريقيا الوسطى، أسفرت عن مصرع 50 قتيلًا.

وقال محافظ منطقة كوتو العليا، أفاريست بنغينيدي: إنه "يوجد حوالى خمسون قتيلًا"؛ مشيرًا إلى أن العائلات دفنت بعض الجثث عقب المواجهات؛ ليصعب تقديم رقم دقيق عن عدد القتلى.

وتُمثّل هذه المواجهات الأخيرة اختبارًا لاتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه منذ عام تقريبًا؛ بهدف إرساء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تُمزّقها أعمال العنف المرتكبة من مجموعات مسلحة.

أفريقيا الوسطى منطقة بريا

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29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441 08:21 AM

محافظ كوتو العليا: يصعب تقديم رقم دقيق عن عدد القتلى

سقوط 50 قتيلًا في مواجهات بين جماعات متناحرة في أفريقيا الوسطى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت مصادر حكومية في أفريقيا الوسطى، أن مواجهات بين مسلحين للسيطرة على منطقة "بريا" شرق جمهورية أفريقيا الوسطى، أسفرت عن مصرع 50 قتيلًا.

وقال محافظ منطقة كوتو العليا، أفاريست بنغينيدي: إنه "يوجد حوالى خمسون قتيلًا"؛ مشيرًا إلى أن العائلات دفنت بعض الجثث عقب المواجهات؛ ليصعب تقديم رقم دقيق عن عدد القتلى.

وتُمثّل هذه المواجهات الأخيرة اختبارًا لاتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه منذ عام تقريبًا؛ بهدف إرساء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تُمزّقها أعمال العنف المرتكبة من مجموعات مسلحة.

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أفريقيا الوسطى منطقة بريا

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