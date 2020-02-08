سفير وضابط.. "ترامب" ينتقم من الشاهدين الرئيسين في محاكمة عزله

أحدهما تبرّع بمليون دولار في حفل تنصيب الرئيس

بعد يومين على تبرئته في مجلس الشيوخ من التهمتين اللتين وجههما إليه مجلس النواب بقصد عزله من منصبه؛ أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس سفير بلاده لدى الاتحاد الأوربي غوردون سوندلاند، والضابط في الجيش ألكسندر فيندمان؛ على خلفية إدلائهما بشهادتين اعتبرتا أساسيتين في بناء القرار الاتهامي ضده، حسبما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).



ونقلت وسائل إعلام عدة، بينها صحيفة "نيويورك تايمز" عن "سوندلاند"؛ قوله في بيان: "لقد أُبلغت اليوم بأن الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي".



وأتى بيان السفير بُعَيد إعلان ديفيد بريسمان، محامي ألكسندر فيندمان، أن موكله طُرد من عمله في البيت الأبيض.



وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد برّأ الأربعاء الماضي "ترامب" من تهمتَيْ إساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس، اللتين وجههما إليه مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين.



والسفير الأمريكي لدى بروكسل قدم مليون دولار مساهمة في حفل تنصيب "ترامب"، الذي عينه بعد ذلك سفيرًا لدى الاتحاد الأوروبي.



ومع ذلك أشار "سوندلاند" في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى تورط مباشر لـ"ترامب" في مخطط لإجبار أوكرانيا على فتح تحقيق بشأن نائب الرئيس جو بايدن، الأوفر حظًّا لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد الرئيس الجمهوري.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن يفغيني، الشقيق التوأم لألكسندر، وهو أيضًا ضابط برتبة لفتاننت كولونيل؛ طُرد في نفس الوقت من عمله كمحام في مجلس الأمن القومي.

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قرارات بطردهم من مناصبهم.. بعد تصويت مجلس الشيوخ لصالح تبرئته

"ترامب" يصفّي حسابه مع موظفي البيت الأبيض الذين شهدوا ضده

استدعى البيت الأبيض المسؤول في مجلس الأمن القومي ألكسندر فيندمان، وأبلغه بقرار طرده، كما تقرر أيضاً طرد شقيقه يودجين، الذي عمل محامياً لدى البيت الأبيض، وذلك بعد قرار مجلس الشيوخ إنهاء قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إنه تم طرد عدد من موظفي البيت الأبيض كانوا قد شهدوا ضد "ترامب" أثناء التحقيق في قضية عزله.

وطردت إدارة الرئيس الأمريكي ممثل الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون ساندليند.

ووفق ما نقلته السبت وكالة "سبوتنيك" كان المتحدث باسم المكتب الصحفي للبيت الأبيض ستيفاني غريشن، قد أعلن في وقت سابق أن ترامب سعيد بانتهاء قضية عزله، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يدفع البعض ثمنًا.

وأنهى مجلس الشيوخ الأمريكي محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بتبرئته من التهمتين المنسوبتين إليه في قضية عزله من منصب الرئاسة.

وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة "ترامب" من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيّد هذه التهمة 48 عضواً في المجلس.