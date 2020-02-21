زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي الصين

على عُمق 9 كم في "قرتسه" بولاية "علي" بالتبت

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة التبت؛ جنوب غربي الصين، دون ورود أنباءٍ حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز شبكات رصد الزلزال الصينية، في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 2:01 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت بكين، وأن مركزه كان على عُمق 9 كيلو مترات في محافظة "قرتسه" بولاية "علي" في التبت.