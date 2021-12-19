"إرادة الرياض" يحتفي بالمتطوعين في يومهم العالمي

احتفل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالفرق التطوعية والمتطوعين؛ نظير إسهاماتهم المتميزة في الخدمات والبرامج المقدمة للنزلاء والمراجعين.

وذكر المدير التنفيذي، الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، أن المجمع استقطب أكثر من ١٣٠٠ متطوع ومتطوعة على مدى ثلاث سنوات كانت لهم أدوار واضحة وجهود متميزة في المجالات التي يقدمها المجمع (الصحية والمجتمعية والإدارية المكتبية والإلكترونية)، كما أنه ساهم في أكثر من ٢٢ فرصة تطوعية في مرافق التجمع الصحي الثالث بالرياض شارك فيها ٢٥٠ متطوعاً ومتطوعة.

وأشار إلى أن التطوع بات ضرورة ملحة ويعد أحد مكونات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وأن العمل التطوعي يعتبر سمة المجتمعات الحيوية لدوره في تفعيل طاقات المجتمع وإثراء للوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم.

وقدم الدكتور "القحطاني" التهنئة لجميع المتطوعين، معربًا عن امتنانه وتقديره لأبطال التطوع الصحي الذين سخروا وقتهم وجهدهم لخدمة مراجعي المجمع ونزلائه، مستشعرين حاجة هذه الفئة من المرضى للخدمات المكثفة والمدروسة التي تسهم في تعزيز البرامج العلاجية والتأهيلية المقدمة لهم، كما قدم شكره للزملاء في مكتب الخدمات المجتمعية والتوعية وخصوصاً قسم المشاركة المجتمعية على جهودهم في تعزيز العمل التطوعي.

وتسلم الدكتور "القحطاني" هدية تذكارية باسم متطوعي المجمع قدمتها عنهم المتطوعة العنود المنيخ؛ نظير دعم المجمع وتعزيزه للعمل التطوعي، وتم بعد ذلك تكريم المتطوعين وتسليمهم شهادات شكر وتقدير على جهودهم التطوعية المتميزة التي استفاد منها أكثر من 16 ألف مريض ومريضة، فيما بلغ مجموع الساعات التطوعية التي نفذها المتطوعون 40.500 ساعة تطوعية.