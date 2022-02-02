"سعود بن جلوي" يدشن مشروع "بيلار" السكني بضاحية "جوهرة جدة"

يوفر 618 شقة متعددة المساحات بأسعار تبدأ من 462 ألفًا لمستفيدي "سكني"

شهد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وضع حجر الأساس لمشروع "بيلار" السكني الجديد في ضاحية الجوهرة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان (NHC) بالشراكة مع عددٍ من المطورين العقاريين من القطاع الخاص.

واستمع إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشروع الذي يوفر 618 شقة سكنية متعددة المساحات والتصاميم التي تلائم كل احتياجات الأسر السعودية، ويأتي امتدادًا للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني لتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول 2030 – وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي كلمة أوضح فيها أن تدشين مشروع "بيلار" والواقع ضمن ضاحية الجوهرة بمحافظة جدة على مساحة تتجاوز 180ألف متر مربع في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، يأتي امتدادًا للاهتمام المستمر من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لتوفير المسكن الملائم للأسرة السعودية.

وقال البطي إن محافظة جدة تحتضن ثلاث ضواحٍ سكنية تتميز بوحداتها المتنوعة وأسعارها المناسبة، منها ضاحية الجوهرة الممتدة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع ضمن موقع استراتيجي مقابل لمدينة الملك عبدالله الرياضية لإتاحة أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية وتستوعب أكثر من 35 ألف نسمة، لتوفير مفهوم عصري للمجتمعات السكنية.

ويتميز مشروع "بيلار" بوحداته التي تتوزع في ثلاثة نماذج من العمائر السكنية ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية وبأسعار تبدأ من 462 ألف ريال لمستفيدي "سكني" ونحو 686 ألف ريال ضمن سعر السوق وبأقساط شهرية ميسرة، وبتصاميمه النموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 192 – 312م2 للوحدة.

ويمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل وحدات المشروع إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار بزيارة الرابط: (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو زيارة مركز سكني الشامل في محافظة جدة.