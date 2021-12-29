"كورونا" يصيب ثلاثي برشلونة.. وتأكيد غيابهم عن مواجهة ريال مايوركا

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، عن إصابة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم: عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي وجافي بفيروس كوفيد-19، وغيابهم عن مواجهة ريال مايوركا، الأحد المقبل، في الدوري الإسباني.

وضربت إصابات كورونا النادي الكتالوني، حيث أصيب كليمو لينجليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالفيروس هذا الأسبوع.

وأضاف برشلونة في بيان: "أصيب ديمبلي وأومتيتي وجافي بكوفيد-19 بعد إجراء اختبارات للتشكيلة، اللاعبون في حالة جيدة، ويخضعون للعزل المنزلي حاليًا، أبلغ النادي السلطات الصحية بهذه الإصابات".