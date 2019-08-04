"قرقاش": السودان طوى صفحة حكم البشير وتنظيم الإخوان ويدخل حقبة جديدة

قال: الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار لن يكون مفروشاً بالورد وكلنا ثقة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش؛ اليوم الأحد، إن السودان طوى صفحة حكم عمر البشير وتنظيم الإخوان.

وأضاف قرقاش؛ في تغريدة على حسابه بـ "تويتر": "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشاً بالورد، ولكن ثقتنا بالسودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تترقب الأوساط السودانية، اليوم الأحد، التوقيع على الإعلان الدستوري بعد استكمال صياغته النهائية.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان؛ إن الاتفاق الذي عُقد بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.

وذكر البرهان؛ في تصريحات، أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته، مضيفاً أن أعضاء المجلس "جاهزون لاستكمال المشوار جنباً إلى جنب مع الحرية والتغيير"، مشيراً إلى أن الاتفاق أسّس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعاً بعد انتظار".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في السودان، مدني عباس مدني؛ إن مسار التفاوض استطاع تجاوز كل العقبات التي اعترضته.