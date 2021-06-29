مصر تسجل 376 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة وفاة

حالات الشفاء بلغت 210482 والوفيات 16125 شخصًا

سجلت مصر 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 280770.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانٍ أمس أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 210482، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16125 بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة.