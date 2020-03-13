"المرور" يحذر سالكي طرق شمال الباحة: خفضوا السرعات

دعا إلى توخي الحيطة وانتشرت دورياته بمواقع "انعدام الرؤية"

دعا مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات على طرق شمال مدينة الباحة في كل من محافظة القرى والطريق السياحي "الباحة – المندق"، إلى أخذ الحيطة والحذر.

وتشهد هذه المواقع أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة وضبابًا متوسطًا والرؤية شبه معدومة في بعض المواقع، وأكدت إدارة مرور الباحة على مرتادي تلك الطرق، تخفيض السرعات وتوخي الحيطة والحذر في هذه الأجواء، متمنية السلامة للجميع.

كما انتشرت دوريات المرور في المواقع التي تشهد انعدامًا للرؤية مستخدمة الإضاءة التحذيرية.