تضم 34 لاعبًا.. بعثة برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم تصل إسبانيا

للفئة العمرية من 18- 20 عامًا

وصلت بعثة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم إلى مدينة سالو الإسبانية؛ استعدادًا لاستكمال البرنامج بعد فترة التوقف الماضية التي تسببت فيها جائحة كورونا.

ويمثل البرنامج 34 لاعبًا سعوديًّا للفئة للعمرية من 18- 20 عامًا، تم اختيارهم من قِبَل الفريق الفني بقيادة المدربان رول كومانز وداميين هيرتوخ؛ لتمثيل البرنامج خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قدّم مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي، شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على دعمه المتواصل للبرنامج ومتابعته المستمرة لسير العمل؛ موضحًا أن البعثة وصلت بحمد الله لمدينة سالوا الإسبانية وأجرى اللاعبون الفحص الخاص بفيروس كورونا فور وصولهم؛ للتأكد من سلامتهم قبل الانخراط في التدريبات.

وقال: "تجري إدارة الفريق في إسبانيا محاضرات أسبوعية للاعبين عن السلامة والتوعية بالأنظمة الجديدة والإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا، وكذلك التعريف بأنظمة وقوانين البلد والمخالفات المترتبة عليها".

وأشار إلى أن البرنامج يسير فنيًّا وفق الخطة الموضوعة لتطوير اللاعبين المتواجدين حاليًّا من خلال التدريبات اليومية وخوض المباريات الودية، والالتحاق بالأندية التي تم توقيع الاتفاقيات معها: (ريال سوسيداد، وناستيك، وبوبلا دي مافوميت، وإف سي دوردريخت، بالإضافة للمحاضرات اليومية في اللغة الإنجليزية وتطوير الذات والتغذية).