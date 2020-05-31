بلا بصمة وساعات مرنة.. شاهد احترازات عودة موظفي "الزراعة" بمكة

لا يسمح لدخول غير المصرح لهم وحجر صحي 14 يوماً للعائدين.. 3 مراحل

بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة ذلك من قِبل مديري المكاتب في المحافظات إثر عودة الموظفين إلى مكاتبهم.

وتضمنت خطة الإجراءات الاحترازية الوقائية قبل عودة الموظفين لأعمالهم خلال المرحلة الأولى التي بدأت اليوم الأحد، ثلاث مراحل وصولاً لنسبة عودة الموظفين 100% إلى مقار عملهم في نهاية المرحلة الثالثة.

وتضمنت مراعاة التدرج في التحاقهم بموقع العمل خلال ثلاث مراحل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك ولا يسمح لدخول غير الموظفين المصرح لهم لمقار العمل، مع التأكيد على مراعاة الظروف الصحية للموظفين والموظفات المستثنين من الدوام، مع تحديد الموظفين المشمولين بالمرحلتين الأولى والثانية، وفقاً للأولية التي تتطلب طبيعة أعمالهم وجودهم في مقر العمل، وإلزام الموظفين غير المشمولين بالمرحلتين الأولى والثانية بالعمل عن بُعد وفق متطلبات العمل، وإلزام الموظفين العائدين من خارج المنطقة بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً من تاريخ القدوم قبل مباشرتهم أعمالهم، وتقيد جميع الموظفين بالإجراءات الاحترازية الوقائية من الفيروس.

وحسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن، عمِد الفرع إلى تهيئة بيئة العمل واتخاذ عدد من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وحدّد عدداً من الضوابط لحضور العاملين في المكاتب والمواقع، كما عمل على توفير أدوات السلامة والتعقيم المستمر للمكاتب والأدوات والسيارات.

ولفت الانتباه إلى أن الخطة أكّدت تهيئة وإعادة توزيع المكاتب والتقيد بالمسافات الآمنة وتوفير أدوات التنظيف والتعقيم، مع توفير الأجهزة الطبية الخاصة بالفحص الحراري، وتعيين مدير لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالفرع، والكشف على جميع الموظفين قبل دخول مقر العمل، مع التركيز على تكثيف التوعية من خلال الشاشات الذكية والعلامات التوضيحية والملصقات الإرشادية وتعميم السياسات، ومنع التجمعات وإيقاف الفعاليات، واستخدام الأدوات الصحية عند تناول المشروبات وعدم المصافحة.

وأكد مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي؛ أن الحضور والانصراف للموظفين سيكونان من خلال المدير المباشر دون استخدام جهاز البصمة، وإيقاف حضور ذوي الظروف الخاصة، وتفعيل ساعات العمل المرنة ونظام الورديات، وتفعيل التدريب عن بُعد.