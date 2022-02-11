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ضمن الاستعدادات للمشاركة في تصفيات غرب آسيا

أخضر الصالات يواجه البحرين وديًّا في معسكر الدمام

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يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا السبت مباراة ودية مع نظيره المنتخب البحريني، وذلك على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، في إطار استعدادات وتحضيرات الأخضر للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 7 إبريل المقبل.



وأنهى "أخضر الصالات" استعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على صالة قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي رسم الخطة التي سيلعب بها المباراة الودية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، التي شهدت مشاركة اللاعب نواف العروان بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.



من جهته، لا يزال الثنائي إبراهيم العسيري وعبدالرحمن القاسم يواصلان برنامجَيْهما العلاجيًّيْن برفقة الجهاز الطبي للمنتخب.