"آل جندب" للمرتبة التاسعة في بلدية محايل عسير

أصدر سعيد بن علي بن حافظ، رئيس بلدية محافظة محايل عسير، قرارًا بترقية محمد بن عبدالله آل جندب، مدير فرع البلدية بتهامة بللسمر وبللحمر، للمرتبة التاسعة.

وعبَّر آل جندب عن شكره وتقديره لرئيس البلدية على هذه الثقة، والتحفيز الكبير لمواصلة خدمة الوطن والمواطنين تطبيقًا لتوجيهات القيادة ببذل كل الجهود، والتعاون لخدمة المواطنين.