أمريكا.. 791,734 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت أمريكا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 791,734 إصابة ‏جديدة و1,989 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات بالفيروس إلى 58,689,973 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 831,729 حالة وفاة.‏

