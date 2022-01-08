أمريكا.. 791,734 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت أمريكا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 791,734 إصابة ‏جديدة و1,989 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات بالفيروس إلى 58,689,973 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 831,729 حالة وفاة.‏

0

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 08:24 PM

أمريكا.. 791,734 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

1 207

سجّلت أمريكا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 791,734 إصابة ‏جديدة و1,989 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات بالفيروس إلى 58,689,973 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 831,729 حالة وفاة.‏

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022