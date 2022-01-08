أمريكا.. 791,734 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت أمريكا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 791,734 إصابة جديدة و1,989 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 58,689,973 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 831,729 حالة وفاة.
سجّلت أمريكا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 791,734 إصابة جديدة و1,989 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 58,689,973 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 831,729 حالة وفاة.