"لاعب عاطل" يقود هجوم الاتحاد

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي التعاقد مع اللاعب الايفواري ويلفيرد بوني لقيادة خط هجوم النادي بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

وجرى توقيع العقد في دبي بحضور الحائلي ونائبه أحمد كعكي وذلك بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي.

ولم يلعب اللاعب هذا الموسم أي مباراة وذلك بعد انتهاء عقده مع ناديه سوانزي سيتي الإنجليزي حيث لم يتم تجديد عقده.

وسبق للاعب تمثيل أندية أوروبية ونادي العربي القطري.