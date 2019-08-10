"لنحافظ على نظافة مقدساتنا".. لافتةٌ حَمَلها متطوع سعودي في عرفات

هدفت إلى توعية الحجاج بعدم رمي مخلفات الطعام بالمشعر

في بادرة لفتت الانتباه، حمل شابٌّ سعودي لوحةً توعوية كَتَب عليها "لنحافظ على نظافة مقدساتنا"، تهدف إلى تنبيه الحجاج والطلب منهم عدم رمي الأوساخ والمحافظة على هذه البقعة الطاهرة.

وقال المتطوع الشاب محمد من مؤسسة شباب وقف الخير لـ"سبق": إن الفكرة تقوم بالتعاون بين المؤسسة ووزارة البيئة؛ بهدف المحافظة على نظافة المقدسات.

وأضاف: هناك كثير من الحجاج عندما يقرؤون ويشاهدون اللافتة يتوعون لهذه الظاهرة وهي رمي الأوساخ ومخلفات الطعام وقوارير المياه في المشعر؛ داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج طاعتهم، ويغفر ذنوبهم في هذا اليوم العظيم.

وكان اليوم السبت التاسع من ذي الحجة، قد شهد صعود الحجاج إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 12:40 PM

هدفت إلى توعية الحجاج بعدم رمي مخلفات الطعام بالمشعر

"لنحافظ على نظافة مقدساتنا".. لافتةٌ حَمَلها متطوع سعودي في عرفات

غزوان الحسن

بعثة المشاعر المقدّسة

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في بادرة لفتت الانتباه، حمل شابٌّ سعودي لوحةً توعوية كَتَب عليها "لنحافظ على نظافة مقدساتنا"، تهدف إلى تنبيه الحجاج والطلب منهم عدم رمي الأوساخ والمحافظة على هذه البقعة الطاهرة.

وقال المتطوع الشاب محمد من مؤسسة شباب وقف الخير لـ"سبق": إن الفكرة تقوم بالتعاون بين المؤسسة ووزارة البيئة؛ بهدف المحافظة على نظافة المقدسات.

وأضاف: هناك كثير من الحجاج عندما يقرؤون ويشاهدون اللافتة يتوعون لهذه الظاهرة وهي رمي الأوساخ ومخلفات الطعام وقوارير المياه في المشعر؛ داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج طاعتهم، ويغفر ذنوبهم في هذا اليوم العظيم.

وكان اليوم السبت التاسع من ذي الحجة، قد شهد صعود الحجاج إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم.

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