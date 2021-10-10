الرياض.. القبض على 7 مخالفين ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين

المتحدث الرسمي: ضبط بحوزتهم 1461 شريحة و4 أجهزة قارئ بصمة ومبالغ مالية وتم إيقافهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متاجر بمدينة الرياض غطاءً لممارسة نشاطهم.

وضبط بحوزتهم 1461 شريحة و4 أجهزة قارئ بصمة ومبالغ مالية، وتم إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 02:28 PM

المتحدث الرسمي: ضبط بحوزتهم 1461 شريحة و4 أجهزة قارئ بصمة ومبالغ مالية وتم إيقافهم

الرياض.. القبض على 7 مخالفين ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متاجر بمدينة الرياض غطاءً لممارسة نشاطهم.

وضبط بحوزتهم 1461 شريحة و4 أجهزة قارئ بصمة ومبالغ مالية، وتم إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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