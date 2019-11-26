إدارة الاتحاد : فيكيو غادر المملكة دون علمنا .. وأحاديثه "هراء"

أوضحت إدارة نادي الاتحاد في بيان إعلامي أنها قامت بسداد رسوم مدرسة ابنة لاعب الفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني فيكيو كما أنها أودعت الرواتب لكل اللاعبين، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللاعب غادر المملكة بعد المباراة الأخيرة دون إشعار الإدارة.

وقالت إدارة الاتحاد في بيانها "توضح إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي أن ما نشره المحترف الأرجنتيني في صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي ايميليانو فيكيو عبر حسابه الشخصي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، حيال مستحقاته المتأخرة، وعدم سداد الإدارة لرسوم مدرسة ابنته وهو ما دفعه على حد قوله إلى طلب فسخ عقده مع النادي.

وتابعت من منطلق الشفافية التي ينتهجها مجلس الإدارة مع جماهير النادي الوفية، فإنها رأت بأن توضح ذلك عبر النقاط الآتية:

- لاحظت إدارة النادي تدني مستويات اللاعب بعد رحيل المدرب السابق للفريق التشيلي لويس سييرا، حيث قام اللاعب بوضع لافتة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلقًا عليها:

(إذا رحلت يا معلمي سنرحل معًا)، وقامت إدارة الكرة بدورها بالاجتماع به لحثه على بذل المزيد من الجهد والإسهام مع زملائه في تحقيق النتائج الإيجابية، ولكن دون جدوى.

- قامت إدارة النادي بسداد رسوم مدرسة ابنة اللاعب فيكيو، وهو ما يتنافى مع ما ذكره اللاعب في منشوره الأخير.

- غادر اللاعب المملكة دون إشعار الإدارة بعد المباراة الأخيرة، حيث لم يتبع الإجراءات النظامية المتبعة والتي تكفل له حقوقه في حال تجاوز سداد المستحقات المدة القانونية التي يحق له فيها فسخ عقده.

- أما فيما يتعلق بمسألة الرواتب المتأخرة، وعدت الإدارة اللاعب وزملاءه بأن يتم إيداعها بعد المباراة الأخيرة في الدمام وهو ما حدث فعلاً اليوم، فقد تم إيداع الرواتب لكل اللاعبين.

عليه يوضح مجلس الإدارة أنه سيتخذ جميع الإجراءات النظامية تجاه اللاعب، والتي تكفلها له لوائح الاحتراف.

وأكد مجلس الإدارة أنه لا يمكن لأي شخص كائنًا من كان أن يحاول زرع البلبلة أو محاولة الضغط على النادي واستخدام ظروفه لمصالحه الشخصية، ومحاولة استعطاف الجماهير الرياضية والتغطية على سوء مستواه أو سلوكه بالنشر أو التعليق على مثل هذه الأمور الدخيلة على نادي الاتحاد، ويؤكد المجلس أنه لن يتوانى في الحفاظ والدفاع عن حقوق النادي.



وكان اللاعب الأرجنتيني أعلن اليوم رحيله عن النادي نهاية الموسم الجاري بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "إنستغرام" يوم الثلاثاء: سأرحل عن هذا النادي العظيم والعريق بكل حزن، النادي صاحب أكبر وأعظم جمهور رأيته في حياتي، وسبب ذلك أن إدارة النادي لم تكن صادقة معي ولم تدفع لي رواتبي ولم تصدر لي الإقامة ولا لعائلتي، ولم يتم إصدار التأمين الصحي كذلك، وهذا الشيء أدى إلى طرد ابنتي من المدرسة. وأتبع: أسباب كثيرة أدت إلى اتخاذي هذا القرار الصعب وأطلب السماح من الجمهور العظيم، فأنتم من جعلني أصمد في ظل هذه الظروف الصعبة بدعمكم الدائم لي.. أحبكم ولن أنساكم.