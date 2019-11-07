دعمًا للحراك الشعبي.. مسيرات طلابية حاشدة تعم المناطق اللبنانية

جابت طرقات الأشرفية إلى ساحة ساسين في بيروت.. رفعت الأعلام

واصلت لليوم الثاني على التوالي، المسيرات الطلابية التي تضم المئات من تلامذة الجامعات والمدارس في مختلف المناطق اللبنانية، دعمًا لمطالب الحراك الشعبي بتشكيل حكومة جديدة ومحاكمة الفاسدين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم، أن مسيرة طلابية جابت طرقات منطقة الأشرفية إلى ساحة ساسين في بيروت؛ حيث رفع الطلاب الأعلام اللبنانية، وسط تعاطف واضح من المواطنين العالقين في سياراتهم أو الذين احتشدوا على جوانب الطرقات لمشاهدة المسيرة وهم يصفقون للتلامذة؛ في تعبير منهم عن دعم مطالبهم.

كما تجمّع عدد من طلاب الصفوف الثانوية من جميع المدارس القريبة من منطقة ضبية في قضاء المتن في محافظة جبل لبنان، للانطلاق بالباصات؛ تمهيدًا للتوجه إلى شركة كهرباء لبنان ذوق مصبح؛ للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية والمطالبة بحقوقهم.

واعتصم طلاب المدارس والأهالي في منطقة المتن الأعلى بجبل لبنان أمام المصارف في المنطقة، ومنعوا دخول المواطنين إليها، كذلك اعتصم عدد آخر أمام مركز مؤسسة "أوجيرو" للاتصالات، وكذلك أمام الإدارات الرسمية؛ حيث منع خلالها الموظفين والمواطنين من الدخول إليها.