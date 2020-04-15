"الصحة" : تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5862

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020، عن تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5862 حالة حتى الآن.

وقال متحدث الصحة : حالات التعافي أرتفعت بـ 42 حالة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 931 حالة.

وتابع : من بين الـ 5869 حالة المصابة ، 4852 حالة نشطة، معظمها مستقرة، و71 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.

وقال : سجلنا 6 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 79 حالة، معظمهم يعانون أمراض مزمنة.

وجاءت الإصابات الـ 493 الجديدة حسب المدن كالتالي :

المدينة المنورة 109

الهفوف 86

الدمام 84

جدة 69

الرياض 56

مكة المكرمة 40

الطائف 9

الجبيل 6

المخواة 6

خليص 6

عرعر 5

ينبع 4

القطيف 4

الباحة 2

رأس تنورة 2

الزلفي 1

الخبر 1

الظهران 1

المظيلف 1

القريع 1