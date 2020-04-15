"الصحة" : تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5862

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020، عن تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5862 حالة حتى الآن.
وقال متحدث الصحة : حالات التعافي أرتفعت بـ 42 حالة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 931 حالة.
وتابع : من بين الـ 5869 حالة المصابة ، 4852 حالة نشطة، معظمها مستقرة، و71 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.
وقال : سجلنا 6 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 79 حالة، معظمهم يعانون أمراض مزمنة.
وجاءت الإصابات الـ 493 الجديدة حسب المدن كالتالي :
المدينة المنورة 109
الهفوف 86
الدمام 84
جدة 69
الرياض 56
مكة المكرمة 40
الطائف 9
الجبيل 6
المخواة 6
خليص 6
عرعر 5
ينبع 4
القطيف 4
الباحة 2
رأس تنورة 2
الزلفي 1
الخبر 1
الظهران 1
المظيلف 1
القريع 1

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 03:37 PM

"الصحة" : تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5862

عبدالله البرقاوي

الرياض

63 125,892

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020، عن تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5862 حالة حتى الآن.
وقال متحدث الصحة : حالات التعافي أرتفعت بـ 42 حالة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 931 حالة.
وتابع : من بين الـ 5869 حالة المصابة ، 4852 حالة نشطة، معظمها مستقرة، و71 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.
وقال : سجلنا 6 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 79 حالة، معظمهم يعانون أمراض مزمنة.
وجاءت الإصابات الـ 493 الجديدة حسب المدن كالتالي :
المدينة المنورة 109
الهفوف 86
الدمام 84
جدة 69
الرياض 56
مكة المكرمة 40
الطائف 9
الجبيل 6
المخواة 6
خليص 6
عرعر 5
ينبع 4
القطيف 4
الباحة 2
رأس تنورة 2
الزلفي 1
الخبر 1
الظهران 1
المظيلف 1
القريع 1

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وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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