اليوم.. المجر تبدأ التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكورونا

بدأت المجر اليوم، حملة تطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح "فايزر- بيونتيك" للوقاية من فيروس "كوفيد-19".
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إم. تي. آي)، بأن المجر تَسَلّمت الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا اليوم؛ مشيرة إلى أن هذه الدفعة تكفي لتطعيم 4875 شخصًا.لقاح فايزر فيروس كورونا الجديد
تَسَلّمت الشحنة الأولى من اللقاحات تكفي لـ4875 شخصًا
بدأت المجر اليوم، حملة تطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح "فايزر- بيونتيك" للوقاية من فيروس "كوفيد-19".
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إم. تي. آي)، بأن المجر تَسَلّمت الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا اليوم؛ مشيرة إلى أن هذه الدفعة تكفي لتطعيم 4875 شخصًا.