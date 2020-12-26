اليوم.. المجر تبدأ التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكورونا

تَسَلّمت الشحنة الأولى من اللقاحات تكفي لـ4875 شخصًا

بدأت المجر اليوم، حملة تطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح "فايزر- بيونتيك" للوقاية من فيروس "كوفيد-19".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إم. تي. آي)، بأن المجر تَسَلّمت الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا اليوم؛ مشيرة إلى أن هذه الدفعة تكفي لتطعيم 4875 شخصًا.