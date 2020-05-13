كندا تتعاون مع شركة صينية لتصنيع لقاح لفيروس "كورونا"

لا يزال قيد التجارب السريرية

أعلن مجلس البحوث القومي في كندا، أنه يتعاون مع شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية، من أجل لقاح للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن العلاج قيد التجارب السريرية.

وقال المجلس إن "الشركة التي تقف وراء واحد من عدد قليل من اللقاحات المرشحة للعلاج من فيروس كورونا، وهو قيد التجارب السريرية بالفعل، تتعاون معها لتمهيد الطريق لتجارب مستقبلية في كندا".

وأضاف أنه "سيدعم عملية إنتاج لقاح شركة كانسينو المرشح في منشأة حكومية في مونتريال، وأن الشركة بصدد تقديم طلب للتجارب السريرية إلى هيئة الصحة الكندية المسؤولة عن تنظيم الأدوية في البلاد"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ولا يزال لقاح الشركة الصينية قيد التجارب المبكرة، حيث تنتظر وزارة الصحة الكندية نتائجه لمعرفة ما إذا كان آمناً أم لا، ولكن إذا ثبتت جدواه، فقد يساعد هذا التعاون على ضمان وصول الكنديين إليه.

ويتعاون المجلس وشركة "كانسينو" معاً منذ عام 2013، حيث استخدمت الشركة الخط نفسه لتطوير أحد لقاحات إيبولا، فيما يتم إنتاج هذا اللقاح باستخدام خط جرى تطويره في مجلس البحوث الوطني الكندي.

ولم يرد مجلس البحوث أو هيئة الصحة الكندية حتى الآن، على أسئلة بشأن ما إذا كان هذا التعاون سيجعل من الممكن لهيئة الصحة الكندية النظر في بيانات التجارب التي تم جمعها في الصين في تقييم اللقاح في نهاية المطاف.