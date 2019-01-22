حشيش بحوزة مقيم هندي على طريق جدة.. ضبط "ومكافحة المخدرات" تحقق

أطاح به رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة بعد الاشتباه به.. ارتباك وتفتيش

تُحقق "مكافحة المخدرات" في جدة مع مقيم من جنسية هندية؛ بعد أن تم ضبطه من قِبَل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة وبحوزته حشيش مخدر.

وتفصيلاً، اشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على طريق جدة السريع أثناء إحدى جولاتهم الاعتيادية في مركبة من نوع "كورولا" بقيادة مقيم من جنسية هندية.

وجرى استيقاف المركبة؛ حيث اتضح الارتباك على قائدها، وبتفتيشه عُثر بحوزته على قطع حشيش مخدر وسجائر؛ فتم إعداد محضر بالواقعة وسلم الشخص والمضبوطات لمكافحة المخدرات بجدة.