أصبوحة شعرية بـ"تعليم جازان" احتفالاً باليوم الوطني 91

ضمّت نخبة من شعراء المنطقة وعدداً من المثقفين

‬ نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ضمن فعالياتها للاحتفاء باليوم الوطني 91، أصبوحة شعرية، برعاية المدير العام للتعليم بالمنطقة، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي.

ضمت الأصبوحة، نخبةً من شعراء المنطقة، وعدداً من المثقفين والنقاد والأدباء ومنسوبي ومنسوبات الإدارة العامة، أدارها وقدمها يحيى عطيف مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي باسم تعليم جازان سابقاً.

وبيّن مدير الأصبوحة يحيى عطيف أن الشعر حمل دائماً مشاعر الوفاء والولاء للوطن وقادته، مستذكراً عدداً من الأبيات الشعرية لأدباء بالمنطقة سابقا غازلوا من خلالها الوطن.

بعد ذلك، افتتح الشاعر محمد النعمي، الأصبوحة بقصيدتين تغزل في إحداهما بدرة الصحراء الرياض، حملت صوراً جميلة من صور الفخر والاعتزاز بالوطن والولاء له، وافتخر في الثانية بالناشئة من أبنائه المتفوقين وبناته المتفوقات في صروح العلم المختلفة.

بعد ذلك، خاطب الوطن ببعض حروف قصائده، المساعد للشؤون المدرسية بتعليم جازان الشاعر ملهي بن حسن عقدي، من خلال قصيدتين أيضاً وقف في إحداهما على أعتاب الرياض، مستذكراً الصباح الأول للمؤسس -طيب الله ثراه- بعد عودته من الكويت لاسترداد دولة آبائه وأجداده، ليستهل ضيف الأصبوحة الثالث رئيس النادي الأدبي بالمنطقة حسن صلهبي، بعد مشاركته "سعودية رغم أنف العداة ورغم الحسود ورغم الغضب".

كما تخللت الأصبوحة مشاركة لإحدى الطالبات الموهوبات بقصيدة شعرية.

من جانبه، قدّم المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، شكره للشعراء الذين لبّوا دعوة تعليم جازان، وشاركوه فرحته بالاحتفال باليوم الوطني 91، مهدياً إياهم دروعاً تذكارية بهذه المناسبة.