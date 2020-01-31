"الأرصاد": سماءٌ غائمة تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على مناطق مكة والباحة وعسير وجازان

رياحٌ مُثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية على الجوف والحدود الشمالية وحائل

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان.

كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.