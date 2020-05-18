"كورونا" يصل إلى قبائل الأمازون.. الإصابة الأولى في "واوراني" بالإكوادور

امرأة حامل ومن السكان الأصليين وضعت بالحجر.. وجارٍ تتبع المخالطين

كشف وزير الصحة الإكوادوري؛ عن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لدى إحدى قبائل الأمازون الأصلية في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أول إصابة أُبلغ عنها في قبيلة "واوراني"، هي لامرأة حامل تبلغ من العمر 17 عاماً، بدأت تظهر عليها الأعراض في الرابع من مايو الجاري.

ووفقاً لـ "سكاي نيوز عربية"، أضاف البيان أنها نقلت إلى مستشفى في العاصمة كيتو ووضعت في العزل، من دون أي تفاصيل إضافية.

وتحققت الحكومة الفدرالية بالتنسيق مع زعماء السكان الأصليين، من حالة 40 شخصاً كانت الشابة قد تواصلت معهم في مجتمع "ميواغونو" الذي ينتمي إليه 140 شخصاً.

وكانت منظمات شعوب "واوراني" قد حذّرت من أن انتشار "كوفيد-19" قد يكون "كارثياً وقاتلاً" بالنسبة إلى مجتمعاتها المعرّضة بشكل كبير للأمراض.

وقالت وزارة الصحة دون الكشف عن نتائج الاختبار: "هناك 17 مواطناً لديهم تاريخ مرضي في الجهاز التنفسي. حتى الآن 6 منهم يظهرون أعراضاً، لذلك تم إجراء 20 اختباراً سريعاً وأُخذت 7 عيّنات بوساطة مسحات من البلعوم".

ودخلت الإكوادور، وهي واحدة من أكثر البلدان تضرراً في أميركا اللاتينية من الوباء، شهرها الثاني من الإغلاق لإبطاء انتشاره، علما أن السلطات أبلغت عن 33 ألف إصابة وأكثر من 2700 وفاة من جرّاء كورونا.