وزير الخارجية: الاتفاق على طيّ كامل لنقاط الخلاف وعودة العلاقات الدبلوماسية

قال وزير الخارجية فيصل بن فرحان: إن اجتماع "قمة العلا" تمخض عنه طي كامل لنقاط الخلاف، وعودة العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء القمة أن البيان تضمّن التزام كل الدول بإنهاء كل الموضوعات ذات الصلة؛ انطلاقاً من حرصها على ديمومة ما تضمنه #بيان_العلا وأن يتم من خلال المباحثات الثنائية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، والجرائم المنظمة بجميع صورها.