أوشكت على المغادرة.. جواز سفر مزور يوقف فلبينية قبيل سفرها للسعودية

مستندات متناقضة في اسمها وصورتها لاحظها ضباط الهجرة بمطار نينوي

أوقفت السلطات الأمنية في مطار نينوي اكينو الدولي بالفلبين، مسافرة إلى السعودية تحمل جواز سفر مزوراً.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن المسافرة من الجنسية الفلبينية تم إيقافها في المطار بعد الاشتباه في الجواز؛ حيث إن اسمها في الجواز يختلف عن اسمها الحقيقي.

وأشار إلى أن المسافرة كانت على وشك المغادرة إلى السعودية عندما لاحظ ضباط الهجرة في المطار مستندات متناقضة في اسمها وكذلك عن صورة جواز سفرها السابق.