مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم على طريق بيشة - سبت العلايا

"الشهري": باشرت الحادث فرقتان إسعافيتان.. نقلت الإصابات للمستشفى

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان في حادث مروري وقع اليوم بين بيشة وسبت العلايا .

وقال المتحدث الرسمي بإسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري: تلقت غرفه العمليات بلاغا عن حادث تصادم ظهر الْيَوْم بين بيشة وسبت العلايا وتحديداً بين تبالة وملحة، ونتج عنه أربع وفيات وإصابتان. وأضاف :باشر الحادث فرقتان إسعافيتان وتم نقل الإصابات عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية لمستشفى تبالة ومستشفى سبت العلايا .

وتابع : هلال عسير يتقدم لذوي المتوفين بأحر التعازي متمنياً للمصابين الشفاء العاجل مؤكدا عدم تحريك المصابين أو نقلهم قبل وصول الفرق الإسعافية .