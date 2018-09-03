مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم على طريق بيشة - سبت العلايا

"الشهري": باشرت الحادث فرقتان إسعافيتان.. نقلت الإصابات للمستشفى

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان في حادث مروري وقع اليوم بين بيشة وسبت العلايا .

وقال المتحدث الرسمي بإسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري: تلقت غرفه العمليات بلاغا عن حادث تصادم ظهر الْيَوْم بين بيشة وسبت العلايا وتحديداً بين تبالة وملحة، ونتج عنه أربع وفيات وإصابتان. وأضاف :باشر الحادث فرقتان إسعافيتان وتم نقل الإصابات عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية لمستشفى تبالة ومستشفى سبت العلايا .

وتابع : هلال عسير يتقدم لذوي المتوفين بأحر التعازي متمنياً للمصابين الشفاء العاجل مؤكدا عدم تحريك المصابين أو نقلهم قبل وصول الفرق الإسعافية .

55

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439 03:12 PM

"الشهري": باشرت الحادث فرقتان إسعافيتان.. نقلت الإصابات للمستشفى

مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم على طريق بيشة - سبت العلايا

محمد طيران

بيشة

22 20,131

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان في حادث مروري وقع اليوم بين بيشة وسبت العلايا .

وقال المتحدث الرسمي بإسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري: تلقت غرفه العمليات بلاغا عن حادث تصادم ظهر الْيَوْم بين بيشة وسبت العلايا وتحديداً بين تبالة وملحة، ونتج عنه أربع وفيات وإصابتان. وأضاف :باشر الحادث فرقتان إسعافيتان وتم نقل الإصابات عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية لمستشفى تبالة ومستشفى سبت العلايا .

وتابع : هلال عسير يتقدم لذوي المتوفين بأحر التعازي متمنياً للمصابين الشفاء العاجل مؤكدا عدم تحريك المصابين أو نقلهم قبل وصول الفرق الإسعافية .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018