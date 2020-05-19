توقعات الفلكي الزعاق: عيد الفطر يوم الأحد 24 مايو.. لهذه الأسباب

قال: رمضان 30 يوماً.. والقمر سيولد الساعة 8:39

توقع الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 24 مايو، وذلك بأن تكون أيام شهر رمضان المبارك 30 يومًا.

وقال "الزعاق" في فيديو: إن العيد سيكون يوم الأحد الموافق 24 مايو؛ لسبب أن أركان وجود الهلال في مساء يوم الجمعة غير متوفرة، مبينًا أن القمر لا يوجد إلا إذا تحقّقت الأركان ولا يرى إلا إذا توافرت الشروط.

وقال إن أركان وجود الهلال هما ركنان أساسيان؛ أولهما ولادة الهلال قبل مغيب الشمس، والركن الثاني أن يكون للهلال مكث بعد مغيب الشمس، وقال إن في مساء الجمعة ٢٩ رمضان هذين الركنين غير متوفرين؛ لأن الهلال سيولد بعد مغيب الشمس عند الساعة الثامنة وتسعٍ وثلاثين دقيقة.

وتابع: وبما أن هذين الركنين غير متوفرين في هذا اليوم فإن عدة الشهر ستكتمل ثلاثين يومًا، والعيد بإذن الله سيكون يوم الأحد.