الهلالي "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي

أُصيب بنزيف في المخ ومن ثم تعرض لغيبوبة

في بادرة إنسانية ، دعم الإيطالي سباستيان جيوفينكو، مهاجم الهلال، مواطنه سباستيان ريزا، مدافع يوفنتوس السابق، والذي دخل في غيبوبة تامة منذ عدة أيام، بعد إصابته بنزيف في المخ.

ونقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الخميس، رسالة جيوفينكو إلى اللاعب السابق، بالتشديد على وقوفه معه ومع أسرته، وتمنياته له بالشفاء والتعافي والعودة السريعة إلى الحياة، من أجل رؤيته مرة أخرى.

ووفقًا لمصادر طبية مقربة من ريزا وأسرته، فإنه أُصيب بنزيف في المخ، يوم 5 يونيو، ثم تعرض لغيبوبة دخل بسببها أحد المستشفيات في مدينة كاتانيا الإيطالية.