"مدينة الملك سعود الطبية": تجهيز ألف وصفة علاجية لمنازل المرضى

تسليمها لشركة متخصصة لنقل الأدوية لإيصالها للمرضى والمراجعين

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الخدمات الصيدلانية عن تجهيز أكثر من ألف وصفة علاجية جرى تسليمها لشركة متخصصة لنقل الأدوية لتقوم بدورها وإيصالها إلى المرضى والمراجعين، خلال ثلاثة أسابيع فقط، وذلك عقب اتخاذها حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مدير الخدمات الصيدلانية الدكتورة سلافة الشنواني أن الشحن يشمل الوصفات المستحدثة والوصفات المعاد صرفها، وذلك من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910 أو من خلال تأكيد المريض على الرسائل المرسلة من قبل الصيدلية.

وأشارت الشنواني إلى أن الوصفة العلاجية مغلفة بما يضمن سلامتها وتخزينها، ووصولها إلى المنازل بالشكل المناسب.