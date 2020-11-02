الجزائر.. 67% قالوا "نعم" للتعديلات الدستورية

نسبة مشاركة تقارب 23.8%.. والسبب "كورونا"

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، أن التعديلات الدستورية التي تم استفتاء الجزائريين عليها، أمس الأحد، قد قُبِلت بنسبة 66.8%.

وقال "شرفي"، في إعلانه: النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد أظهرت أن نسبة المصوتين بـ"لا" لم تتجاوز 33.2%.

وأضاف: أما نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء فكانت حتى الساعة السابعة بعد ظهر أمس الأحد، عند إغلاق مكاتب التصويت، تعادل 23.7%، وبالقيم المطلقة أكثر بقليل من 5.5 مليون ناخب من أصل 24 مليون ناخب مسجلين في القوائم الانتخابية الرسمية.

وفسّر "شرفي" النسبة المتدنية للمشاركة بتداعيات وباء "كورونا"، موضحاً أن رؤساء دول كبرى تم انتخابهم بنسبة مشاركة 17% فقط.