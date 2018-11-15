انضمام فريق البحث بتنمية الأفلاج لجمعية غوث التطوعية

في شراكة تستهدف تقديم خدمات البحث والإنقاذ بالمحافظة

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج عن انضمام فريق البحث والإنقاذ بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الأفلاج لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، فى شراكة تستهدف تقديم خدمات البحث والإنقاذ في محافظة الأفلاج بشكل احترافي وتحت إشراف جمعية متخصصة ومصرحة.

جاء ذلك خلال زيارة مدير جمعية غوث ومؤسس وقائد فريق غوث منصور العاطفي، للجنة تنمية الأفلاج، مساء أمس، وتدشين انطلاق فرع فريق غوث بالأفلاج، وترشيح مرضي الحبشان رئيسًا لفريق الأفلاج.

وأكدت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج أن مجال الانضمام لفريق غوث السعودي التطوعي للبحث والإنقاذ التابع لجمعية غوث بالأفلاج، متاح، وخاصة هواة الصحراء والصيد؛ ليتم تقديم خدمات البحث والإنقاذ في محافظة الأفلاج بشكل احترافي وتحت إشراف جمعية متخصصة ومصرحة.

يُشار إلى أن لجنة تنمية الأفلاج كانت قد عقدت شراكة مع جمعية غوث للتوعية والإنقاذ أبدت خلالها الجمعية استعدادها لتدريب أعضاء فريق غوث الأفلاج على عمليات البحث والإنقاذ وتجهيزهم وتأهيلهم، كذلك تنفيذ دورات تدريبية متنوعة لأهالي الأفلاج.