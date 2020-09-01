صباح الثلاثاء.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها "الحوثيون" باتجاه المملكة

المالكي: طريقة ممنهجة ومتعمدة من "المليشيا" لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة، تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الثلاثاء)، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.