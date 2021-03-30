أكثر من 5 آلاف معاق ومعاقة يستفيدون من خدمات التأهيل بـ"حركية"

للحد من شدة الإصابة ومضاعفاتها

كشفت إحصائية صدرت عن جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" عن استفادة 5.075 معاقًا ومعاقة من خدمات برنامج التأهيل العلاجي والصحي منذ نشأة البرنامج بالجمعية.

ويعد البرنامج أحد البرامج الأساسية في "حركية" وجزءًا من عملية التأهيل الشامل المستمر، ومطلبًا رئيسيًّا لذوي الإعاقة الحركية.

وقال مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي: إن جمعية "حركية" حرصت من خلال هذا البرنامج على الحد من شدة الإصابة ومضاعفاتها، واتخاذ الإجراءات التأهيلية المناسبة بعد التشخيص والاكتشاف المبكر للحالة.

وأضاف "الحمالي": "أن حركية تسعى من خلال برنامج التأهيل العلاجي والصحي إلى تحسين صحة ذوي الإعاقة الحركية، والمحافظة على القوة العضلية والجسمية لهم، ويمكّنهم البرنامج الصحي من ممارسة حياتهم اليومية بكل يسر وسهولة".

وتعاقدت جمعية حركية مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة لتقديم الخدمات الصحية والنفسية للمستفيدين.

وقال: إن خدمات البرنامج تضمّنت: العلاج الطبيعي، وتدريبات التوازن الحركي، وتقوية العضلات، والتحاليل الطبية، إضافة إلى التدريبات الرياضية والكشف الصحي للنظر والأسنان والعيون.

يذكر أن "حركية" تسعى لتحقيق الريادة والتميز في تقديم البرامج والخدمات النوعية لذوي الإعاقة الحركية في المملكة العربية السعودية.

إضافة إلى تمكين ذوي الإعاقة الحركية من خلال مساهمتها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية وبرامج التوظيف وبرامج الرعاية العامة والخدمات المساندة بشراكة كاملة مع المجتمع، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص وغير الربحي الذي أكدت عليه الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وشكر "الحمالي" جميع المؤسسات المانحة والشركات ورجال الأعمال الذين قدّموا الدعم لبرنامج التأهيل العلاجي لذوي الإعاقة الحركية.