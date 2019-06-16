أمير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة ونسب إنجازها

نوّه بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع الوزارة

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان بن سعيد الحويطي والذي أطلع أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع والمشروعات التي تم الانتهاء منها.

ونوه أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

من جانبه أعرب المهندس سليمان الحويطي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام من أمير المنطقة.