للعائلات الراغبة في تجارب بحرية مميزة.. شواطئ "حقل" في انتظاركم

تمنح السائحين والزوار تجربة فريدة من المتعة والاستجمام

تتميز مدينة "حقل" الساحلية في منطقة تبوك بطبيعة خلابة ومياه فيروزية وشواطئ رملية بيضاء تحيطها الجبال، وشعاب مرجانية ملونة، وأجواء معتدلة ساحرة، تمنح السائحين والزوار تجربة فريدة من المتعة والاستجمام، بالإضافة إلى الأنشطة البحرية الممتعة.

وتحتضن شواطئ "حقل" هذه الأيام نشاطًا سياحيًا منذ أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامج "صيف السعودية"، تحت شعار "صيفنا على جوّك"، في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، وحتى 30 سبتمبر المقبل في 11 وجهة سياحية بالمملكة من بينها منطقة تبوك، وتقدم من خلاله أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحي، عبر أكثر من 250 شريكًا بالقطاع الخاص.

يضاف إلى ما سبق، تنفيذ مسار "الفعاليات النوعية"، الذي أطلقته الهيئة مؤخرًا، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، والذي يضم 30 فعالية نوعية كبرى، وما يزيد على 300 نشاط وعرض ترفيهي في 6 مدن مختلفة.

وتمتاز شواطئ حقل بعدد من التجارب السياحية المختلفة، من بينها الأنشطة البحرية المتنوعة مثل ركوب القوارب، أو ممارسة السباحة والغوص في شاطئ السلطانية ذي المياه القرمزية الصافية، والذي يبعد نحو 42 كلم جنوب مدينة حقل، إلى جانب العديد من الأنشطة السياحية الممتعة التي تبعث على الاسترخاء، مثل زيارة شاطئ جزيرة الموصل الذي يتميز بجمال الطبيعة البكر، أو الاستمتاع بالعديد من مواقع الجذب المميزة على طول الشاطئ، أو التجول بالدبابات البحرية، أو مشاهدة أهم معالم المدينة السياحية، والمتمثل في حطام السفينة "جورجيوس جي" المعروفة أيضًا باسم "تايتنك السعودية"، وهي سفينة شحن بريطانية غرقت بالقرب من المدينة قبل نحو 43 عامًا، وتحديدًا في عام 1978، ولا تزال حتى اليوم ترقد نصف مغمورة في مياه البحر الأحمر.

ومن المتنزهات التي تضاف إلى التجارب السياحية المميزة في مدينة "حقل"، حديقة النخيل التي توفر إطلالات رائعة على خليج العقبة والمناطق المحيطة بها، وينتشر فيها الكثير من أشجار النخيل، وأماكن لجلوس السياح؛ لذلك تعد الحديقة مكانًا مناسبًا للرحلات العائلية والأطفال.

وهناك متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري، الذي يحظى بمناظر طبيعية جميلة ونادرة؛ حيث يضم الكثير من القنوات المائية والمسطحات الخضراء وممرات المشاة والجلسات العائلية على البحر، ومنطقة ألعاب للأطفال.

ويجد أيضًا متنزه أم عنم، الذي يتميز بشواطئه الخلابة للممارسة الغوص والسباحة مما يجعل من زيارة مدينة حقل، تجربة سياحية فريدة وممتعة لكافة أفراد الأسرة.